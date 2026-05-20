Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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20.05.2026 13:13:17
Will Mortgage Rates Hit 7% As Borrowing Costs Keep Climbing?
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