Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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08.06.2026 19:37:00

Will Netflix Become a Trillion-Dollar Stock by 2030?

Netflix (NASDAQ: NFLX) shares might be 39% off their record right now (as of June 4), but investors can't argue with its long-term performance. The streaming stock has rocketed 719% higher in the past decade. Today, the company's market capitalization sits at a sizable $343 billion.But could this become a trillion-dollar stock by 2030?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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