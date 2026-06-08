Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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08.06.2026 19:37:00
Will Netflix Become a Trillion-Dollar Stock by 2030?
Netflix (NASDAQ: NFLX) shares might be 39% off their record right now (as of June 4), but investors can't argue with its long-term performance. The streaming stock has rocketed 719% higher in the past decade. Today, the company's market capitalization sits at a sizable $343 billion.But could this become a trillion-dollar stock by 2030?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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01.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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27.05.26
|Bei Netflix: Tom Schilling mordet wieder achtsam (dpa-AFX)
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27.05.26
|Netflix hits out over German plan to make groups invest more in Europe (Financial Times)
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25.05.26