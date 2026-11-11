Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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11.11.2026 09:38:02
Will Netflix Ever Pay a Dividend?
Netflix (NASDAQ:NFLX) has never paid a dividend. Its latest annual report says so, adding that the company doesn't currently expect to pay one in the foreseeable future.
But the business behind that policy has changed a lot. Netflix's free cash flow (the cash its operations bring in, minus spending on property and equipment) grew from $6.9 billion in 2024 to $9.5 billion in 2025. Management expects about $12 billion this year.
Meanwhile, the stock has dropped hard. Shares trade around $64 as of this writing, about 45% under their 52-week high of $116.73.
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