Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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27.09.2026 02:15:00
Will Netflix Stock Trade for $135 or $70 by September 2027? Here's the Most Likely Scenario.
After Netflix (NASDAQ: NFLX) walked away from its attempt to acquire assets from Warner Bros. Discovery earlier in the year, the video streamer's stock price never quite found its footing. As of this writing, shares are down 24% thus far in 2026, and barring a broad market rally, Netflix would have a lot of ground to make up to finish the year in positive territory.
Looking a little further out, however, gets interesting, as there are some positive forecasts for where the stock could be trading by September 2027.
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|Netflix Equal Weight
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