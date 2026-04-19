NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.04.2026 18:24:00
Will Nvidia Be Worth $6 Trillion a Year From Now? Wall Street Has a Clear Answer.
Shares of artificial intelligence (AI) chip pioneer Nvidia (NASDAQ: NVDA) have hit a plateau in the past six months. The semiconductor giant's stock price has retreated nearly 4% from the 52-week high it reached in late October, which is quite surprising given that the business continues to deliver phenomenal growth each quarter.Nvidia became the world's first $5 trillion company in October. However, its tepid stock market performance since then has brought its market cap down to $4.8 trillion. But it won't be surprising to see Nvidia stock step on the gas once again and jump significantly in the coming year. That's what the consensus among Wall Street analysts seems to be.In fact, Nvidia's market cap could exceed $6 trillion in the coming year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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