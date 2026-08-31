NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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31.08.2026 10:15:00

Will Nvidia Shock the World and Be the First Company to Reach $1 Trillion in Revenue? Here's What the Math Says.

It has done it again. Nvidia (NASDAQ: NVDA) blew past Wall Street estimates in its second-quarter (Q2) earnings, sending the stock back toward its all-time high share price of $225. The chipmaker now has a market cap approaching $5.5 trillion, making it the largest company in the world.Where Nvidia truly shone was its guidance for the next fiscal year, which has astounded investors. In fact, it could put the company on the doorstep of becoming the first business in world history to generate $1 trillion in annual revenue, up from well under $100 billion just a few years ago. But does that make the stock a buy today? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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