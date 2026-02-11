NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.02.2026 16:15:00
Will Nvidia Soar After Feb. 25? The Evidence is Piling Up, and Here's What It Shows.
Investors in artificial intelligence (AI) stocks have closely followed one stock quarter after quarter: Nvidia (NASDAQ: NVDA). That's because the company has built an AI chip empire and, over the past few years, has proven its ability to stay on top. Nvidia has been generating record earnings thanks to this market position, and as investors piled into the stock, it even became the world's biggest company -- market capitalization roared past $4 trillion last year. So, it's not surprising that investors watch for any news from Nvidia that may signal what's to come. Analysts predict the AI market will reach into the trillions of dollars in just a few years, and companies from Alphabet to Amazon recently announced increased spending on AI infrastructure. Still, some investors worry about the risk that spending may outpace demand -- and that certain stocks may not be able to live up to expectations, especially considering their valuations.All of this means investors are likely to focus on something happening on Feb. 25. Will Nvidia stock soar after that moment? The evidence is piling up, and here's what it shows.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu NVIDIA Corp.
