NVIDIA Aktie

NVIDIA

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

11.02.2026 16:15:00

Will Nvidia Soar After Feb. 25? The Evidence is Piling Up, and Here's What It Shows.

Investors in artificial intelligence (AI) stocks have closely followed one stock quarter after quarter: Nvidia (NASDAQ: NVDA). That's because the company has built an AI chip empire and, over the past few years, has proven its ability to stay on top. Nvidia has been generating record earnings thanks to this market position, and as investors piled into the stock, it even became the world's biggest company -- market capitalization roared past $4 trillion last year. So, it's not surprising that investors watch for any news from Nvidia that may signal what's to come. Analysts predict the AI market will reach into the trillions of dollars in just a few years, and companies from Alphabet to Amazon recently announced increased spending on AI infrastructure. Still, some investors worry about the risk that spending may outpace demand -- and that certain stocks may not be able to live up to expectations, especially considering their valuations.All of this means investors are likely to focus on something happening on Feb. 25. Will Nvidia stock soar after that moment? The evidence is piling up, and here's what it shows.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu NVIDIA Corp.

Analysen zu NVIDIA Corp.

11.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
28.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.01.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
06.01.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 153,78 -2,37%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
