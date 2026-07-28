Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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28.07.2026 15:27:19
Will Pakistan intervene amid Houthi attacks on Saudi ships?
Pakistan and Saudi Arabia are strategic defense partners, but experts say there are limits to how far Islamabad can go in opposing Iran-backed Houthis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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