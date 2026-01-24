Palantir Aktie

Palantir für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.01.2026 07:35:00

Will Palantir Stock Skyrocket After Feb. 2?

There are few stocks I'm more excited about reporting earnings than Palantir (NASDAQ: PLTR). It is scheduled to report earnings on Feb. 2, and this could be a pivotal moment for the stock.Currently, Palantir's stock trades at a sky-high valuation that will require rapid and sustained growth to justify. If management's guidance doesn't blow expectations out of the water, the stock could see a large sell-off.On the flip side, if it exceeds expectations and gives a rosy outlook, the stock could rocket higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Palantir

mehr Nachrichten