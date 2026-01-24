Palantir Aktie
Will Palantir Stock Skyrocket After Feb. 2?
There are few stocks I'm more excited about reporting earnings than Palantir (NASDAQ: PLTR). It is scheduled to report earnings on Feb. 2, and this could be a pivotal moment for the stock.Currently, Palantir's stock trades at a sky-high valuation that will require rapid and sustained growth to justify. If management's guidance doesn't blow expectations out of the water, the stock could see a large sell-off.On the flip side, if it exceeds expectations and gives a rosy outlook, the stock could rocket higher.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
