Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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26.10.2026 22:16:02
Will Palantir Technologies Stock Hit $300 Before the End of 2026?
Excitement around artificial intelligence (AI) stocks may be about to pick up with Anthropic's IPO on deck. Its valuation may top $2 trillion, which would be more than what Space Exploration Technologies Corp, better known as SpaceX, fetched earlier this year when it went public.
That could be great news for Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) stock, which has been rallying of late, and is now trading at around $200, not far from its 52-week high. Could the euphoria around AI send the stock to $300 before the end of the year?
Image source: Getty Images.
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