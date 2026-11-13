WILL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WILL lud am 12.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,99 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat WILL 3,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at