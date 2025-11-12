WILL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WILL veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 19,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WILL noch ein Gewinn pro Aktie von 14,99 JPY in den Büchern gestanden.

WILL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,66 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at