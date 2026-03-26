Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
26.03.2026 17:44:22
Will Rising Gas Prices Send Costco's Stock Higher?
As the Iran War drives up gas prices, many retail stocks are retreating amid investor concerns about softer consumer spending. However, one retail stock that could actually benefit from higher gas prices is Costco (NASDAQ: COST), the world's largest warehouse club retailer.Costco's member-only gas stations sell fuel at lower prices than local averages, often with discounts of $0.20 per gallon or more. As national gas prices rise, more drivers will likely flock to its gas stations and visit its warehouse stores.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
