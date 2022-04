Will Semiconductor präsentierte Quartalsergebnisse

Will Semiconductor äußerte sich am 08.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,28 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 6,03 Milliarden CNY gegenüber 5,86 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 1,28 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 6,18 Milliarden CNY gesehen hatten.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,37 CNY, nach 3,12 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 24,04 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Will Semiconductor 19,82 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 5,36 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 25,19 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at