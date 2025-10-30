Will Semiconductor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Will Semiconductor hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Will Semiconductor 0,840 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Will Semiconductor 7,83 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 1,00 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 8,02 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at