Will Semiconductor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Will Semiconductor hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,86 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Will Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at