Will Smart stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Will Smart präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -36,96 JPY. Ein Jahr zuvor waren -37,500 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,98 Prozent auf 206,8 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 213,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at