COVER Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001
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19.08.2026 22:00:00
Will Social Security Cover Even Half Your Expenses in Retirement? Here's the Truth.
Social Security was supposed to be one part of the "three-legged stool" of retirement planning, alongside personal savings and a pension. But as pensions have become rarer and living costs have risen faster than income, it's become the entire retirement plan for some Americans.While the idea of monthly benefits for life is reassuring, many still worry about how much they'll have to slash expenses in retirement: half? More than half? The truth is, it depends a lot on the household. But here's what we know about how the average Social Security benefit stacks up to the average senior's expenses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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