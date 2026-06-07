Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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07.06.2026 11:05:00
Will SpaceX, Aiming for the Biggest IPO Ever, Soar After June 12? History Offers an Answer That's Remarkably Clear.
One of the biggest stock market events ever is just days away. SpaceX's historic initial public offering, likely to be the largest ever, is expected to happen on June 12. The company set a price of $135 per share and aims to sell 555.6 million shares -- this represents $75 billion and puts the company on track for a valuation of $1.77 trillion. The SpaceX operation has stirred up excitement in the investment community, due to the sheer size of the IPO, but also the prospects of the company. SpaceX operates in the areas of rocket launches, satellite-based internet service, and artificial intelligence (AI) -- and these markets each could generate tremendous growth.Now, with all of this in mind, many investors are wondering: Will SpaceX stock soar? History offers an answer that's remarkably clear.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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