|
13.02.2026 06:31:29
WILL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
WILL stellte am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,05 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,73 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 57,58 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 61,96 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat WILL im vergangenen Geschäftsjahr 14,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WILL 13,21 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.