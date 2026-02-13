WILL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WILL stellte am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 8,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 29,05 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,73 Milliarden JPY ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 57,58 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 61,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat WILL im vergangenen Geschäftsjahr 14,88 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WILL 13,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at