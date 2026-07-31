Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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31.07.2026 11:11:19
Will surge in German business bankruptcies hit growth?
Company insolvencies in Germany are rising sharply. Is this a sign of deeper economic weakness, or just a market correction that could ultimately benefit future growth?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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