Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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03.08.2026 17:03:19
Will surge in German business bankruptcies hit growth?
Company insolvencies in Germany are rising sharply. Is this a sign of deeper economic weakness, or just a market correction that could ultimately benefit future growth?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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