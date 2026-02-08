Chase Aktie

WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041

08.02.2026 05:30:00

Will Taking Over Apple's Credit Card Business Boost JPMorgan Chase Stock?

Early 2026 saw a new chapter in Apple's venture into consumer finance, when banking giant JPMorgan Chase (NYSE: JPM) was chosen as the new issuer of the tech company's Apple Card. It's taking over the job from Goldman Sachs. Goldman said that stepping down from the product will help it narrow its business focus. Will taking it on benefit JPMorgan Chase, or might Apple Card become an albatross dragging down its fundamentals and stock price? Before I tackle that question, I should clarify the meaning of the term "issuer" for those unfamiliar with it. Typically, this is not, as some think, the name or brand stamped on the card; rather, it's the entity that is actually extending the credit to the user.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
