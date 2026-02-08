Chase Aktie
WKN: 863380 / ISIN: US16150R1041
|
08.02.2026 05:30:00
Will Taking Over Apple's Credit Card Business Boost JPMorgan Chase Stock?
Early 2026 saw a new chapter in Apple's venture into consumer finance, when banking giant JPMorgan Chase (NYSE: JPM) was chosen as the new issuer of the tech company's Apple Card. It's taking over the job from Goldman Sachs. Goldman said that stepping down from the product will help it narrow its business focus. Will taking it on benefit JPMorgan Chase, or might Apple Card become an albatross dragging down its fundamentals and stock price? Before I tackle that question, I should clarify the meaning of the term "issuer" for those unfamiliar with it. Typically, this is not, as some think, the name or brand stamped on the card; rather, it's the entity that is actually extending the credit to the user.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Chase Corp
Analysen zu Chase Corp
