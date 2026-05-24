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24.05.2026 16:45:00
Will the 2027 Social Security COLA Break the 45-Year High of 8.7% Set in 2023? Here's What We Know.
We're still nearly seven months away from the official 2027 Social Security cost-of-living adjustment (COLA) announcement, but projections indicate that seniors hoping for an above-average increase are likely to get their wish. Inflation has increased recently, driving up COLA estimates.Some are hoping next year's COLA will rival the 8.7% Social Security benefit boost seniors saw in 2023 -- the highest COLA in the last 45 years. We can't say for sure whether this will be the case, but here's what's likely based on what we know so far.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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