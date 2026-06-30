Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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30.06.2026 23:42:00
Will the Comcast-NBCU spinoff pay off for investors? Here’s what history has to say.
Comcast says splitting its cable and broadband business from NBCUniversal will unlock value for both businesses — but media spinoffs historically have resulted in mixed outcomes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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