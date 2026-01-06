Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
06.01.2026 14:45:00
Will the Fed Lower Interest Rates in 2026? Here Are 2 Stocks Poised to Benefit if President Trump Gets What He Wants.
Whether the Federal Reserve will continue to lower interest rates this year is the question everyone is asking. President Trump is clearly in favor of more rate cuts, but the rate-setting Federal Open Market Committee (FOMC) still has to make the call.Fed Chair Jerome Powell, with whom Trump has been at odds, will see his term end in May, giving Trump the power to install a new Fed chair. Still, the decision is up to the FOMC, which appears to be growing increasingly divided with each passing Fed meeting.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heremehr Nachrichten
Analysen zu Heremehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.