Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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03.06.2026 06:00:06
Will the Middle East crisis save Jim Ratcliffe’s Ineos empire?
Some bond investors believe the group’s debt is unsustainable, but others think its scale and edge will see it throughWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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