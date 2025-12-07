:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
07.12.2025 10:06:00
Will the Stock Market Crash if Trump's Tariffs Are Rejected by the Supreme Court? The President Says It Would Be a Disaster.
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), the best barometer for the entire U.S. stock market, has advanced 17% in 2025 despite economic uncertainty created by President Trump's tariffs. Duties imposed to date have raised the average tax rate on U.S. imports to 16.8%, up from 2.5% last year, according to the Budget Lab at Yale.The average tariff rate has not been so high in 90 years, and it has never increased so quickly. Trump justified most duties with the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), a 1977 law that never explicitly affords the president the power to levy tariffs. In fact, the law never mentions the word "tariffs."Consequently, the Court of International Trade determined the IEEPA tariffs were illegal in May, and the U.S. Court of Appeals upheld the decision in August. The Supreme Court heard arguments in November, and most of the nine justices reportedly expressed doubts about legality. A final decision is likely in the coming weeks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.