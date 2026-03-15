Objective Corporation Aktie

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WKN: 570815 / ISIN: AU000000OCL7

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15.03.2026 09:06:00

Will the Trump Bull Market Come to an Abrupt End Due to the Iran War? History Offers Its Objective and Potentially Uncomfortable Take.

Based solely on return data, Wall Street has excelled under President Donald Trump. During his first term (Jan. 20, 2017 – Jan. 20, 2021), the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), and growth stock-dominated Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) gained 57%, 70%, and 142%, respectively.This Trump bull market rally has continued into his second, non-consecutive term, with the Dow, S&P 500, and Nasdaq Composite rallying 10%, 13%, and 16%, respectively, through the closing bell on March 9, 2026.President Trump delivering remarks. Image source: Official White House Photo by Shealah Craighead, courtesy of the National Archives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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