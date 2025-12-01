Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

:be Aktie

WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

Will This AI Stock Be the Market's Next Big Winner?

We're in the middle of an artificial intelligence (AI) boom, and companies are spending billions of dollars on language models, agentic AI, hardware, networking solutions, graphics processing units (GPUs), power semiconductors. If it's AI, companies are throwing money at it.But many of us retail investors seem to forget that the AI boom is just a handful of years old, and adoption is still well underway. So one has to ask: What comes next after all that infrastructure is in place?Well, the easy answer is AI training. Large language models (LLMs) and other AI models need metric tons of data to improve and work as intended.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Ai Holdings Corp 2 787,00 0,25% Ai Holdings Corp

