Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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27.04.2026 17:35:00

Will you soon be ordering takeout food via AI? Starbucks and Little Caesars launch apps on ChatGPT.

AI “is the sizzle in the restaurant world,” industry reps say.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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