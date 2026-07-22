Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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22.07.2026 09:40:33
Will your job be replaced by AI? Here are the roles most affected
Artificial Intelligence companies make vast claims about their tools replacing human labour - our charts show what's happening.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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