Anthropic is about to become one of the largest public companies in the world. While we don't know exactly what the IPO price will be, or what its stock price will be when it starts trading, at the top of its $70 to $78 price range, the company would be valued at roughly $1.4 trillion. That's bigger than all but a select few U.S. companies.

That raises a question for the millions of people who own an index fund in a retirement account. If you own an S&P 500 fund, will you automatically end up owning Anthropic? The short answer is no, at least not for a while. But there's a lot more to unpack.

Image source: Anthropic.

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