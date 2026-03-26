26.03.2026 06:31:28

Willamette Valley Vineyards präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Willamette Valley Vineyards hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Willamette Valley Vineyards noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,51 Prozent auf 11,1 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,640 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,49 Prozent zurück. Hier wurden 37,20 Millionen USD gegenüber 39,78 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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