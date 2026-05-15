Willamette Valley Vineyards verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Willamette Valley Vineyards gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 8,3 Millionen USD gegenüber 7,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at