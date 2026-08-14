Willamette Valley Vineyards: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Willamette Valley Vineyards hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,57 Prozent auf 10,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at