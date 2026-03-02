02.03.2026 06:31:29

Willfar Information Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Willfar Information Technology A präsentierte in der am 28.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 CNY gegenüber 0,420 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 865,6 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 803,5 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 1,36 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Willfar Information Technology A 1,28 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2,96 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,73 Milliarden CNY umgesetzt.

