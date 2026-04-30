Willfar Information Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Willfar Information Technology A hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Willfar Information Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 531,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 555,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at