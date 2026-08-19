Willfar Information Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Willfar Information Technology A hat am 16.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 34,17 Prozent auf 534,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 812,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at