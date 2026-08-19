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19.08.2026 06:31:29
Willfar Information Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Willfar Information Technology A hat am 16.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 0,340 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 34,17 Prozent auf 534,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 812,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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