WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

10.02.2026 17:48:51

William Blair Dumps $135 Million of MercadoLibre Amid the Stock's 20% Decline

According to an SEC filing dated Feb. 9, 2026, William Blair Investment Management reduced its position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 64,225 shares, an estimated $134.90 million transaction based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $203.52 million, reflecting both trading and share price movements.Following the sale, the MercadoLibre position now stands at 0.93% of reportable 13F AUM.As of Feb. 6, 2026, shares were priced at $2,035.59, up 3.8% over the past year, underperforming the S&P 500 by 12 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
