MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
10.02.2026 17:48:51
William Blair Dumps $135 Million of MercadoLibre Amid the Stock's 20% Decline
According to an SEC filing dated Feb. 9, 2026, William Blair Investment Management reduced its position in MercadoLibre (NASDAQ:MELI) by 64,225 shares, an estimated $134.90 million transaction based on the mean unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the position fell by $203.52 million, reflecting both trading and share price movements.Following the sale, the MercadoLibre position now stands at 0.93% of reportable 13F AUM.As of Feb. 6, 2026, shares were priced at $2,035.59, up 3.8% over the past year, underperforming the S&P 500 by 12 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MercadoLibre Inc
|
12.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: MercadoLibre legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26