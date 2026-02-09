Doximit a Aktie
WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075
|
09.02.2026 20:06:26
William Blair Dumps $21 Million of Healthcare Platform Doximity Stock
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 9, 2026, William Blair Investment Management, LLC reduced its position in Doximity (NYSE:DOCS) by 372,184 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $20.89 million, calculated using the average closing price over the quarter. The quarter-end value of the Doximity stake decreased by $184.77 million, reflecting both share sales and stock price movements.This sale was a partial reduction; Doximity represented 0.67% of the fund’s reportable assets under management at quarter-end.As of Feb. 6, 2026, Doximity shares were priced at $27.73, down 66% from a year earlier, underperforming the S&P 500 by 82 percentage points over that period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Doximity Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Doximity Inc Registered Shs -A-
|27,46
|-0,97%
