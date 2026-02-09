Doximit a Aktie

Doximit a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CS1K / ISIN: US26622P1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 20:06:26

William Blair Dumps $21 Million of Healthcare Platform Doximity Stock

According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Feb. 9, 2026, William Blair Investment Management, LLC reduced its position in Doximity (NYSE:DOCS) by 372,184 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $20.89 million, calculated using the average closing price over the quarter. The quarter-end value of the Doximity stake decreased by $184.77 million, reflecting both share sales and stock price movements.This sale was a partial reduction; Doximity represented 0.67% of the fund’s reportable assets under management at quarter-end.As of Feb. 6, 2026, Doximity shares were priced at $27.73, down 66% from a year earlier, underperforming the S&P 500 by 82 percentage points over that period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Doximity Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Doximity Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Doximity Inc Registered Shs -A- 27,46 -0,97% Doximity Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow stabil -- ATX legt schlussendlich kräftig zu -- DAX beendet Handel über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zog am Montag deutlich an. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen