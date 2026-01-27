William Hill Aktie

William Hill für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633847 / ISIN: GB0031698896

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 11:06:08

William Hill owner’s shares slide after trimming profit outlook

Evoke boss says it acted ‘quickly and decisively’ to cut costs following Budget tax rises on online bettingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu William Hill plc

mehr Nachrichten