Williams Companies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Williams Companies lud am 03.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 USD, nach 0,580 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,27 Prozent auf 2,87 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at