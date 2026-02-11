|
Williams Companies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Williams Companies präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Umsatz lag bei 3,20 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,14 USD gegenüber 1,82 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,95 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
