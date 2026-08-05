Williams Companies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Williams Companies lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,68 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Williams Companies 0,450 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Williams Companies 2,96 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at