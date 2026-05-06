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06.05.2026 06:31:29
Williams Companies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Williams Companies stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Williams Companies ein EPS von 0,560 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,39 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,06 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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