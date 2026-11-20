Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
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20.11.2026 21:40:06
Williams-Sonoma: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Williams-Sonoma (NYSE:WSM) announced total revenue growth of nearly 6%. The company's focus on full-price selling and operational discipline allowed it to increase earnings per share by 12% despite macro housing headwinds. Three takeaways from management explain how the business continues to compound value.
Management prioritized full-price selling over temporary order volume by cutting back on sitewide markdowns and promotional discounts. That shift protected merchandise margins and reinforced brand equity in a highly promotional retail environment.
Expanding into commercial channels through business-to-business (B2B) sales gives the company a long runway beyond residential home furnishings. Wins across hospitality, sports, and corporate clients helped drive double-digit growth in this division.
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