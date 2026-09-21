Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
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21.09.2026 15:36:01
Williams-Sonoma CFO Jeffrey Howie Sells 3,045 Shares
Jeffrey Howie, EVP Chief Financial Officer of Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM), sold 3,045 shares of common stock on Sept. 16, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($220.61); post-transaction value based on Sept. 16, 2026, market close ($218.20).
Williams-Sonoma represents a substantial player in the specialty home retail sector with a TTM revenue base of $8 billion and a market capitalization of $26 billion.
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