(RTTNews) - Williams-Sonoma Inc. (WSM) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $283.146 million, or $2.38 per share. This compares with $241.592 million, or $1.96 per share, last year.

Excluding items, Williams-Sonoma Inc. reported adjusted earnings of $2.19 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.991 billion from $1.882 billion last year.

Williams-Sonoma Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $283.146 Mln. vs. $241.592 Mln. last year. -EPS: $2.38 vs. $1.96 last year. -Revenue: $1.991 Bln vs. $1.882 Bln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: 4.7 % To 7.2 %