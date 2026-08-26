Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
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26.08.2026 14:25:17
Williams-Sonoma Inc. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - Williams-Sonoma Inc. (WSM) revealed earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $338.109 million, or $2.84 per share. This compares with $247.562 million, or $2.00 per share, last year.
Excluding items, Williams-Sonoma Inc. reported adjusted earnings of $94.292 million or $2.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $1.959 billion from $1.836 billion last year.
Williams-Sonoma Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $338.109 Mln. vs. $247.562 Mln. last year. -EPS: $2.84 vs. $2.00 last year. -Revenue: $1.959 Bln vs. $1.836 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: +4.7 % To +7.2 %
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